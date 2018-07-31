Üniversite eğitimini bankacılık bölümünde tamamlamak isteyen öğrenciler, bankacılık bölümü taban puanlarının kaç olduğunu araştırıyor. Peki günümüzün gözde mesleklerinden biri olan bankacılık bölümün taban puanları kaç? Geçen yılın ÖSYM verilerine göre bankacılık taban puanları...
BANKACILIK VE FİNANS TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI
|Üniversite
|Program Adı
|Puan Türü
|Şehir
|Taban Puanı
|Başarı Sırası
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
|Bankacılık ve Finans(Yüksekokul) (İngilizce)(Tam Burslu)
|YGS6
|İSTANBUL
|391,60198
|79,592
|İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
|Bankacılık ve Finans(Fakülte) (Tam Burslu)
|TM
|İSTANBUL
|334,24711
|105,433
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
|Bankacılık ve Finans(Fakülte) (Tam Burslu)
|TM
|ANKARA
|324,52952
|120,746
|ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
|Bankacılık ve Finans(Fakülte) (İngilizce)(Tam Burslu)
|TM
|ANKARA
|313,14675
|140,907
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
|Bankacılık ve Finans(Fakülte) (Tam Burslu)
|TM
|İSTANBUL
|296,10778
|176,119
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
|Bankacılık ve Finans(Fakülte) (İngilizce)
|TM
|ANKARA
|295,52419
|177,417
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
|Bankacılık ve Finans(Fakülte) (%75 Burslu)
|TM
|ANKARA
|290,03425
|190,459
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
|Bankacılık ve Finans(Fakülte)
|TM
|ISPARTA
|261,01361
|274,815
|İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
|Bankacılık ve Finans(Fakülte) (%25 Burslu)
|TM
|İSTANBUL
|257,15721
|288,312
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
|Bankacılık(Yüksekokul)
|YGS6
|İSTANBUL
|295,44313
|340,112
|CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
|Bankacılık ve Finans(Fakülte)
|TM
|SİVAS
|242,05489
|346,277
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
|Bankacılık ve Finans(Fakülte)
|TM
|NEVŞEHİR
|240,92215
|350,856
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
|Bankacılık ve Finans(Yüksekokul) (İngilizce)(Tam Burslu)
|YGS6
|İSTANBUL
|292,22075
|357,253
|MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
|Bankacılık ve Finans(Fakülte)
|TM
|BURDUR
|239,08883
|358,604
|NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
|Bankacılık ve Finans(Fakülte)
|TM
|NİĞDE
|238,31308
|361,997
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
|Bankacılık ve Finans(Fakülte)
|TM
|KASTAMONU
|237,30674
|366,343
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
|Bankacılık ve Finans(Fakülte) (İkinci Öğretim)
|TM
|ISPARTA
|234,85780
|377
|ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
|Bankacılık ve Finans(Fakülte)
|TM
|ÇANKIRI
|233,94616
|380,963
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
|Bankacılık ve Finans(Yüksekokul) (Tam Burslu)
|YGS6
|İSTANBUL
|287,41523
|384,549
|HİTİT ÜNİVERSİTESİ
|Bankacılık ve Finans(Fakülte)
|TM
|ÇORUM
|230,77074
|394,635
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
|Bankacılık ve Finans(Fakülte) (%75 Burslu)
|TM
|İSTANBUL
|229,28739
|400,897
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
|Bankacılık ve Finans(Yüksekokul) (Tam Burslu)
|YGS6
|İSTANBUL
|283,30524
|409,824
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
|Bankacılık ve Finans(Fakülte)
|TM
|ERZURUM
|226,47140
|412,201
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
|Bankacılık ve Finans(Fakülte) (İkinci Öğretim)
|TM
|NEVŞEHİR
|217,46185
|434,533
|CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
|Bankacılık ve Finans(Fakülte) (İkinci Öğretim)
|TM
|SİVAS
|215,20462
|436,562
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
|Bankacılık ve Finans(Fakülte) (%50 Burslu)
|TM
|ANKARA
|211,41912
|438,475
|MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
|Bankacılık ve Finans(Fakülte) (İkinci Öğretim)
|TM
|BURDUR
|206,32116
|440,571
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
|Bankacılık(Yüksekokul)
|YGS6
|ANKARA
|278,25906
|443,615
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
|Bankacılık ve Finans(Yüksekokul) (İngilizce)(Tam Burslu)
|YGS6
|KKTC-GAZİMAĞUSA
|274,86193
|468,043
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
|Bankacılık ve Finans(Yüksekokul)
|YGS6
|BALIKESİR
|260,02758
|591,37
|ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
|Bankacılık ve Finans(Yüksekokul)
|YGS6
|BOLU
|255,53210
|634,472
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
|Bankacılık(Yüksekokul)
|YGS6
|EDİRNE
|255,04439
|639,321
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
|Bankacılık ve Finans(Yüksekokul)
|YGS6
|MANİSA
|253,96129
|650,245
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
|Bankacılık ve Finans(Yüksekokul) (%75 Burslu)
|YGS6
|İSTANBUL
|253,01732
|659,93
|DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
|Bankacılık ve Finans(Yüksekokul)
|YGS6
|KÜTAHYA
|251,98274
|670,478
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
|Bankacılık ve Finans(Yüksekokul)
|YGS6
|ÇANAKKALE
|248,23212
|710,681
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ
|Bankacılık ve Finans(Yüksekokul)
|YGS6
|UŞAK
|246,31514
|731,919
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
|Bankacılık ve Finans(Yüksekokul)
|YGS6
|BİLECİK
|243,20404
|767,241
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
|Bankacılık ve Finans(Yüksekokul)
|YGS6
|AKSARAY
|242,07867
|780,266
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
|Bankacılık ve Finans(Yüksekokul) (İkinci Öğretim)
|YGS6
|BALIKESİR
|241,79028
|783,737
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
|Bankacılık ve Finans(Yüksekokul)
|YGS6
|RİZE
|241,48572
|787,435
|KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
|Bankacılık ve Finans(Yüksekokul)
|YGS6
|KIRKLARELİ
|239,90141
|806,262
|BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
|Bankacılık ve Finans(Yüksekokul)
|YGS6
|ZONGULDAK
|239,22738
|814,499
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
|Bankacılık(Yüksekokul) (İkinci Öğretim)
|YGS6
|EDİRNE
|238,01894
|829,373
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
|Bankacılık ve Finans(Yüksekokul) (İkinci Öğretim)
|YGS6
|MANİSA
|237,09063
|840,575
|CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
|Bankacılık ve Finans(Yüksekokul)
|YGS6
|SİVAS
|236,22888
|851,412
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
|Bankacılık ve Finans(Yüksekokul)
|YGS6
|GİRESUN
|235,96122
|854,742
|ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
|Bankacılık ve Finans(Yüksekokul) (İkinci Öğretim)
|YGS6
|BOLU
|235,63433
|858,84
|DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
|Bankacılık ve Finans(Yüksekokul) (İkinci Öğretim)
|YGS6
|KÜTAHYA
|235,17063
|864,621
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ
|Bankacılık ve Finans(Yüksekokul) (İkinci Öğretim)
|YGS6
|UŞAK
|232,39366
|900,087
|KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
|Bankacılık ve Finans(Yüksekokul) (İkinci Öğretim)
|YGS6
|KIRKLARELİ
|229,28508
|941,071
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
|Bankacılık ve Finans(Yüksekokul) (İkinci Öğretim)
|YGS6
|AKSARAY
|227,93881
|959,389
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
|Bankacılık ve Finans(Yüksekokul) (İkinci Öğretim)
|YGS6
|GİRESUN
|225,18083
|996,952
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
|Bankacılık ve Finans(Yüksekokul) (İngilizce)(%75 Burslu)
|YGS6
|İSTANBUL
|223,33700
|1.022.594
|BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
|Bankacılık ve Finans(Yüksekokul) (İkinci Öğretim)
|YGS6
|ZONGULDAK
|223,19754
|1.024.590
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.