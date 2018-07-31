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Bankacılık taban puanları! Üniversitelerin bankacılık taban puanları...

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından meslek seçimini bankacılıktan yana yapmak isteyenler bankacılık taban puanlarının kaç olduğunu merak ediyor. Peki üniversitelerin bankacılık taban puanları kaç? İşte Bankacılık taban puanları ve başarı sıralaması...

31.07.2018 - 17:19 | Güncelleme:

Üniversite eğitimini bankacılık bölümünde tamamlamak isteyen öğrenciler, bankacılık bölümü taban puanlarının kaç olduğunu araştırıyor. Peki günümüzün gözde mesleklerinden biri olan bankacılık bölümün taban puanları kaç? Geçen yılın ÖSYM verilerine göre bankacılık taban puanları...

BANKACILIK VE FİNANS TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI

Üniversite Program Adı Puan Türü Şehir Taban Puanı Başarı Sırası
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Bankacılık ve Finans(Yüksekokul) (İngilizce)(Tam Burslu) YGS6 İSTANBUL 391,60198 79,592
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ Bankacılık ve Finans(Fakülte) (Tam Burslu) TM İSTANBUL 334,24711 105,433
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Bankacılık ve Finans(Fakülte) (Tam Burslu) TM ANKARA 324,52952 120,746
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ Bankacılık ve Finans(Fakülte) (İngilizce)(Tam Burslu) TM ANKARA 313,14675 140,907
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Bankacılık ve Finans(Fakülte) (Tam Burslu) TM İSTANBUL 296,10778 176,119
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Bankacılık ve Finans(Fakülte) (İngilizce) TM ANKARA 295,52419 177,417
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Bankacılık ve Finans(Fakülte) (%75 Burslu) TM ANKARA 290,03425 190,459
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Bankacılık ve Finans(Fakülte) TM ISPARTA 261,01361 274,815
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ Bankacılık ve Finans(Fakülte) (%25 Burslu) TM İSTANBUL 257,15721 288,312
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Bankacılık(Yüksekokul) YGS6 İSTANBUL 295,44313 340,112
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Bankacılık ve Finans(Fakülte) TM SİVAS 242,05489 346,277
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Bankacılık ve Finans(Fakülte) TM NEVŞEHİR 240,92215 350,856
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Bankacılık ve Finans(Yüksekokul) (İngilizce)(Tam Burslu) YGS6 İSTANBUL 292,22075 357,253
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Bankacılık ve Finans(Fakülte) TM BURDUR 239,08883 358,604
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Bankacılık ve Finans(Fakülte) TM NİĞDE 238,31308 361,997
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Bankacılık ve Finans(Fakülte) TM KASTAMONU 237,30674 366,343
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Bankacılık ve Finans(Fakülte) (İkinci Öğretim) TM ISPARTA 234,85780 377
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Bankacılık ve Finans(Fakülte) TM ÇANKIRI 233,94616 380,963
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Bankacılık ve Finans(Yüksekokul) (Tam Burslu) YGS6 İSTANBUL 287,41523 384,549
HİTİT ÜNİVERSİTESİ Bankacılık ve Finans(Fakülte) TM ÇORUM 230,77074 394,635
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Bankacılık ve Finans(Fakülte) (%75 Burslu) TM İSTANBUL 229,28739 400,897
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Bankacılık ve Finans(Yüksekokul) (Tam Burslu) YGS6 İSTANBUL 283,30524 409,824
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Bankacılık ve Finans(Fakülte) TM ERZURUM 226,47140 412,201
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Bankacılık ve Finans(Fakülte) (İkinci Öğretim) TM NEVŞEHİR 217,46185 434,533
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Bankacılık ve Finans(Fakülte) (İkinci Öğretim) TM SİVAS 215,20462 436,562
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Bankacılık ve Finans(Fakülte) (%50 Burslu) TM ANKARA 211,41912 438,475
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Bankacılık ve Finans(Fakülte) (İkinci Öğretim) TM BURDUR 206,32116 440,571
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Bankacılık(Yüksekokul) YGS6 ANKARA 278,25906 443,615
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Bankacılık ve Finans(Yüksekokul) (İngilizce)(Tam Burslu) YGS6 KKTC-GAZİMAĞUSA 274,86193 468,043
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Bankacılık ve Finans(Yüksekokul) YGS6 BALIKESİR 260,02758 591,37
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Bankacılık ve Finans(Yüksekokul) YGS6 BOLU 255,53210 634,472
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Bankacılık(Yüksekokul) YGS6 EDİRNE 255,04439 639,321
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Bankacılık ve Finans(Yüksekokul) YGS6 MANİSA 253,96129 650,245
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Bankacılık ve Finans(Yüksekokul) (%75 Burslu) YGS6 İSTANBUL 253,01732 659,93
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Bankacılık ve Finans(Yüksekokul) YGS6 KÜTAHYA 251,98274 670,478
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Bankacılık ve Finans(Yüksekokul) YGS6 ÇANAKKALE 248,23212 710,681
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bankacılık ve Finans(Yüksekokul) YGS6 UŞAK 246,31514 731,919
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Bankacılık ve Finans(Yüksekokul) YGS6 BİLECİK 243,20404 767,241
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Bankacılık ve Finans(Yüksekokul) YGS6 AKSARAY 242,07867 780,266
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Bankacılık ve Finans(Yüksekokul) (İkinci Öğretim) YGS6 BALIKESİR 241,79028 783,737
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Bankacılık ve Finans(Yüksekokul) YGS6 RİZE 241,48572 787,435
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Bankacılık ve Finans(Yüksekokul) YGS6 KIRKLARELİ 239,90141 806,262
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Bankacılık ve Finans(Yüksekokul) YGS6 ZONGULDAK 239,22738 814,499
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Bankacılık(Yüksekokul) (İkinci Öğretim) YGS6 EDİRNE 238,01894 829,373
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Bankacılık ve Finans(Yüksekokul) (İkinci Öğretim) YGS6 MANİSA 237,09063 840,575
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Bankacılık ve Finans(Yüksekokul) YGS6 SİVAS 236,22888 851,412
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Bankacılık ve Finans(Yüksekokul) YGS6 GİRESUN 235,96122 854,742
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Bankacılık ve Finans(Yüksekokul) (İkinci Öğretim) YGS6 BOLU 235,63433 858,84
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Bankacılık ve Finans(Yüksekokul) (İkinci Öğretim) YGS6 KÜTAHYA 235,17063 864,621
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bankacılık ve Finans(Yüksekokul) (İkinci Öğretim) YGS6 UŞAK 232,39366 900,087
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Bankacılık ve Finans(Yüksekokul) (İkinci Öğretim) YGS6 KIRKLARELİ 229,28508 941,071
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Bankacılık ve Finans(Yüksekokul) (İkinci Öğretim) YGS6 AKSARAY 227,93881 959,389
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Bankacılık ve Finans(Yüksekokul) (İkinci Öğretim) YGS6 GİRESUN 225,18083 996,952
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Bankacılık ve Finans(Yüksekokul) (İngilizce)(%75 Burslu) YGS6 İSTANBUL 223,33700 1.022.594
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Bankacılık ve Finans(Yüksekokul) (İkinci Öğretim) YGS6 ZONGULDAK 223,19754 1.024.590

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