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Bankalardan tarihinin en iyi ağustos kârı

Bankacılık sektörü 4,5 milyar lira ile net karda en yüksek ağustos ayı rakamına ulaştı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlenen bilgilere göre bankalar 4 milyar 492 milyon liralık net karla en yüksek ağustos ayı rakamını elde etti. Geçen yılın ağustos ayında 4 milyar 232 milyon lira net kar elde eden sektör, karını yüzde 6,1 artırdı

02.10.2018 - 11:19 | Güncelleme: AA

Bu yılın sekiz ayında bankaların karı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14,3 artarak 33 milyar 280 milyon liradan 38 milyar 46 milyon liraya yükseldi.

Verilere göre, bankaların ocak-ağustos döneminde elde ettiği toplam faiz geliri, 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 41,6 arttı. Geçen yılın sekiz ayında 156,6 milyar lira olan bankaların faiz geliri, bu yılın aynı döneminde 221,8 milyar liraya çıktı.

Bankalar yılın ocak-ağustos döneminde kredilerden 178,4 milyar lira faiz geliri sağladı. Söz konusu gelirin 36,8 milyar lirası tüketici kredilerinden, 6,8 milyar lirası kredi kartlarından, 24,1 milyar lirası taksitli ticari kredilerden ve 110,7 milyar lirası diğer kredilerden alınan faizlerden oluştu.

Bankaların takipteki alacaklardan alınan faiz aynı dönemde yüzde 209 artarak 770 milyon liradan 2,4 milyar liraya yükseldi.

BANKALAR MEVDUATA 84 MİLYAR LİRA ÖDEDİ

Sektörün toplam faiz gideri, bu yılın sekiz ayında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 51,3 artarak 126,5 milyar liraya yükseldi. Söz konusu dönemde bankaların mevduata verdiği faiz tutarı da yüzde 43,8 artışla 84 milyar liraya ulaştı.

Sektörün toplam faiz giderlerinin yüzde 66,4'ü mevduata ve yüzde 12'si bankalara verilen faizlerden oluştu.

Bankaların net faiz geliri, ağustos sonu itibarıyla 2017'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 51,3 artarak 95 milyar lirayı aştı.

 

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