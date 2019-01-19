Banksy'nin garajın duvarın yaptığı resmi, bir galeri en az 100 bin sterline satın aldı

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Dünyaca ünlü duvar resmi sanatçılarından Banksy'nin Aralık ayında İngiltere'nin Port Talbot kasabasında bir garajın iki duvarına yaptığı resim, bir galeri tarafından en az 100 bin sterline satın alındı. Duvar resmi başka bir mekanda sergilenecek.
İngiliz grafiti sanatçısı Banksy'nin resmini satın alan Brandler Galerileri'nin sahibi John Brandler eser "6 basamaklı" bir ücret ödediğini söyledi.
"Season's Greetings" (Noel ve Yılbaşı kutlamaları için kullanılan bir terim) isimli eser 1 ay içinde 20 binden fazla kişi tarafından ziyaret edildi.
Banksy, eserini çelik işçisi Ian Lewis'in garajının duvarına çizmişti. Daha sonra da Instagram hesabından duvar resminin kendine ait olduğunu doğrulamıştı.
https://www.instagram.com/p/BrkqwhnlNjR/?utm_source=ig_web_button_share_sheet
55 yaşındaki Ian Lewis Noel'den bir hafta önce garajının duvarında resmi gördükten sonra hayatının değiştiğini söyledi.
Ian Lewis "Kasaba esere aşık oldu. Herkes resmi bu kadar severken başka bir kente taşınması yazık olurdu. Pek çok teklif geldi. Sanat koleksiyoncuları, aracılar hemen hepsi resmi götürmek istedi. Şimdi resim buradan taşınacak ve ben garajı yeniden inşa edeceğim. Bundan sonra bölgeye daha çok grafiti sanatçısı gelir ama bence Banksy tekrar gelmez" dedi.
Lewis, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Hala ne yapacağımı düşünüyorum. Bu stres üstümden kalktı ve ne yapmak istediğim konusunda daha çok düşünmeliyim. Burada kalmayı düşünüyorum, belki bir kaç tatil yaparım. Ama Port talbot'ta yaşayacağım. Şahsen sanat eserinin teması için burası ideal bir yer. Bunun benle ilgisi yok sadece garaj yüzünden".
Lewis resmin satışının, "omuzlarından büyük bir yük kaldırdığını" da sözlerine ekledi.
Eseri satın alan Brandler Galerileri ise Banksy'nin birkaç eserine daha sahip.
Brandler Galerileri'nin sahibi John Brandler, eserin Port Talbot'da "en az 2 ya da 3 yıl kalacağını" söyledi.
John Brandler, "Ait olduğu yer burası. Kasabanın turistler için bir çekim noktası olabilir. Banksy'nin yarım düzine eserine sahibim. Yerel yönetimle görüşmeler sürüyor burada bu eserleri sergileyebiliriz. Bunu kasabanın merkezine, herkesin görebileceği bir yere taşıyalım" dedi.
Brandler ayrıca Lewis'in çok daha yüksek teklifleri, eserin Port Talbo'ta kalması için reddettiğini de açıkladı, "Ian eseri burada tutmak için verilen en yüksek fiyatı kabul etmedi. Pek çok kişi parayı alıp kaçardı. Lewis bencillik etmedi bu da takdire şayan" diye konuştu.
Galler yönetimi, Lewis ile güvenlik düzenlemelerini ayarlamış ve aktör Michael Sheen de güvenlik masraflarına katkıda bulunmuştu.
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