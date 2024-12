Barack Obama, Türk yazarın kitabını önerdi

Eski ABD Başkanı Barack Obama, yıl sonu klasiği haline getirdiği kitap, film ve müzik listesini sosyal medya hesabından paylaştı.

Obama'nın film listesinde bu yıl, Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki'den Anora'ya, All We Imagine as Light'tan (Aydınlık Hayallerimiz) Piyano Dersi'ne (The Piano Lesson) çeşitli filmler yer aldı.

Eski ABD Başkanı'na ait 2024'ün favori şarkıları listesinde Kendrick Lamar, Billie Eilish, Beyonce, Hozier gibi pek çok isme yer verildi.

Barack Obama'nın favori kitapları listesindeyse Ayşegül Savaş'ın The Anthropologists (Antropolog) kitabı vardı. Obama paylaşımında "Her yıl favori kitaplarım, filmlerim ve müziklerimden oluşan listemi paylaşmayı dört gözle bekliyorum. Bugün, okuduktan sonra bile aklımdan çıkmayan bazı kitapları paylaşarak başlayacağım. Tatil sezonunda bu kitaplara göz atmayı unutmayın" dedi.