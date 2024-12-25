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        Haberler Kültür-Sanat Barack Obama, Türk yazarın kitabını önerdi

        Barack Obama, Türk yazarın kitabını önerdi

        Eski ABD Başkanı Barack Obama, sosyal medya hesabı üzerinden yılın favori kitaplarını, şarkılarını ve filmlerini sıraladı. Obama'nın favori kitapları arasında Türk yazar Ayşegül Savaş'ın The Anthropologists'i de yer aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2024 - 15:26 Güncelleme: 25.12.2024 - 15:27
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        Türk yazarın kitabını önerdi
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        Eski ABD Başkanı Barack Obama, yıl sonu klasiği haline getirdiği kitap, film ve müzik listesini sosyal medya hesabından paylaştı.

        Obama'nın film listesinde bu yıl, Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki'den Anora'ya, All We Imagine as Light'tan (Aydınlık Hayallerimiz) Piyano Dersi'ne (The Piano Lesson) çeşitli filmler yer aldı.

        Eski ABD Başkanı'na ait 2024'ün favori şarkıları listesinde Kendrick Lamar, Billie Eilish, Beyonce, Hozier gibi pek çok isme yer verildi.

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        Barack Obama'nın favori kitapları listesindeyse Ayşegül Savaş'ın The Anthropologists (Antropolog) kitabı vardı.

        Obama paylaşımında "Her yıl favori kitaplarım, filmlerim ve müziklerimden oluşan listemi paylaşmayı dört gözle bekliyorum. Bugün, okuduktan sonra bile aklımdan çıkmayan bazı kitapları paylaşarak başlayacağım. Tatil sezonunda bu kitaplara göz atmayı unutmayın" dedi.

        Kitaplarını İngilizce yazan Türk yazar Ayşegül Savaş, Türkiye ve Danimarka'da büyüdü.

        ABD'de üniversite ve yüksek lisans eğitimi alan Savaş'ın üçüncü romanı The Anthropologists 2024 yılında çıktı.

        Kitap, genç bir çiftin yeni bir şehirde hayat kurma çabalarını, ilişkilerini ve aidiyet duygusunu keşfetmelerini ele alıyor.

        The Anthropologists, modern çift ilişkilerini, göçmen yaşamını ve ev kurma sürecini incelikle işleyerek okuyucuya yansıtıyor.

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        #Barack Obama
        #Ayşegül Savaş
        #The Anthropologists
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