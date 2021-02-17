Baraj dizisinin 27. son bölümü FOX TV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Feyyaz Duman, Biran Damla Yılmaz, Burak Yörük, Gizem Karaca ve Sumru Yavrucuk'un yer aldığı dizinin yeni bölümleri Salı akşamları yayınlanıyor. Peki Baraj 28. yeni bölüm fragman yayınlandı mı? İşte Baraj 27. son bölüm özeti...

BARAJ 28. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Baraj dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

BARAJ 27. BÖLÜM ÖZETİ

Tarık, Nehir’e bu kadar büyük bir kötülük yapmak istemese de Bahar’ın elinde Meryem sayesinde Tarık’a karşı büyük bir kozu olur. Zahra ise Meryem’in abisinin ölümü hakkındaki gerçekleri öğrenmesini engellemeye çalışır…

BARAJ 26. BÖLÜM



Bahar’ın planı işe yaramış, Nazım, Nehir’e olan güvenini kaybetmiştir. Nazım ona bir kez daha sırtını dönünce Nehir ondan tepki alabileceği tek şeyi yapmaya, Tarık ile evlenmeye karar verir. Fakat Zahra, Tarık’ın başkasıyla evleneceğini öğrendiği anda kendisi dahil herkesi yakacak bir hamle yapmaya hazırdır.