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        Haberler Bilgi Yaşam Baraj doluluk oranı 11 Aralık 2024: İSKİ İstanbul güncel baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        Baraj doluluk oranı 11 Aralık 2024: İSKİ İstanbul güncel baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İSKİ güncel baraj doluluk oranını güncel olarak duyuruyor. İstanbul baraj doluluk seviyeleri geride bıraktığımız hafta yüzde 28 oranındaydı. Yeni haftaya girmemizle birlikte güncel baraj doluluk oranı merak ediliyor. Peki, 11 Aralık 2024 İSKİ İstanbul güncel baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2024 - 09:40 Güncelleme: 11.12.2024 - 09:40
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        1

        İstanbul'a su sağlayan barajların su miktarı güncel olarak merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) barajlardaki son durum verisini paylaştı. Peki İSKİ İstanbul güncel baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        2

        BARAJLARDAKİ SON DURUM 11 ARALIK 2024

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) barajlardaki son durum verisini paylaştı. 11 Aralık Çarşamba günü itibarıyla İstanbul’daki barajların doluluk oranı %29.41 olarak ölçüldü. İşte İstanbul’u besleyen barajlardaki doluluk oranları…

        3

        İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANI

        Ömerli Barajı 28,98

        Darlık Barajı 12,08

        Elmalı Barajı 2,46

        Terkos Barajı 21,73

        Alibey Barajı 1,79

        Büyükçekmece Barajı 17,06

        Sazlıdere Barajı 12,43

        4

        Istrancalar Barajı 1,13

        Kazandere Barajı 0,69

        Pabuçdere Barajı 1,65

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