İSKİ'den önemli açıklama! Barajlarda son durum! 0:00 / 0:00

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19.6'ya kadar inerken, aradan geçen sürede yağışlarla birlikte yüzde 53.86 arttı. Son bir haftadaki artış ise yüzde 2.83 oldu.

DOLULUK ORANI YÜZDE 73.46'YA ÇIKTI

İSKİ'den alınan son bilgiye göre kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün, 2 Nisan itibarıyla yüzde 73.46 olarak ölçülürken, su oranı son bir yılın ortalamasının üzerinde seyrediyor.

YAĞIŞLARLA DAHA DA ARTABİLİR

Beklenen mevsim yağışlarıyla birlikte barajlardaki doluluk oranının daha da artabileceği belirtildi.