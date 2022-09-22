Baraj kıyısında su seviyesi 25 metre kadar düştü. Bu şu anlama geliyor; barajın 150 metre derinliğinde olduğunu varsayarsak, bu derinliğin 125 metreye düşmesi anlamına geliyor. Yani yüzde 18 seviyesinde bir su azalışı oldu. Dolayısıyla bu azalışlar son yıllarda daha da arttı" ifadelerini kullandı.