İSTANBUL'DA YAĞIŞLAR YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ



İSKİ verilerine göre son olarak geçtiğimiz gün (12 Nisan) ölçülen doluluk oranı yüzde 42.75 olarak açıklandı. bu yıl yüzde 32,42 olarak ölçülürken su seviyesinde yaklaşık yüzde 16’lık bir düşüş yaşandı.