Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İspanya Barcelona'da Ter Stegen 8 ay sonra kadroda! - Futbol Haberleri

        Barcelona'da Ter Stegen 8 ay sonra kadroda!

        İspanya Kral Kupası finalinde Barcelona ile Real Madrid, 26 Nisan Cumartesi (yarın) karşı karşıya gelecek. Barça'da dev maç öncesi 8 ay süren sakatlığını atlatan kaleci Ter Stegen de kadroya dahil edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 14:06 Güncelleme: 25.04.2025 - 14:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ter Stegen 8 ay sonra kadroda!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Barcelona'da sakatlığı geçen Alman kalecisi Marc Andre Ter Stegen, Real Madrid ile yarın oynanacak İspanya Kral Kupası (Copa Del Rey) finali kadrosuna alındı.

        Katalan kulübünden yapılan açıklamada, LaLiga'da eylül ayında Villarreal ile oynanan maçta sağ diz yan bağlarında sakatlanan 32 yaşındaki kalecinin antrenmanlara başladığı ve Real Madrid maçının kadrosunda yer alacağı bildirildi.

        Barcelona'da yıldız santrafor Robert Lewandowski ile genç oyuncular Alejandro Balde, Marc Bernal ve Marc Casado'nun sakatlıkları bulunuyor.

        Barcelona ile Real Madrid, TSİ 23.00'te Kral Kupası finalinde karşılaşacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Medyada yeni dönem
        Medyada yeni dönem
        Donald Trump: Kırım Rusya'da kalacak
        Donald Trump: Kırım Rusya'da kalacak
        3 gencin öldüğü kavganın nedeni belli oldu!
        3 gencin öldüğü kavganın nedeni belli oldu!
        Rus yetkili Moskova'da patlayan araçta hayatını kaybetti
        Rus yetkili Moskova'da patlayan araçta hayatını kaybetti
        İngilizler Sanchez'in peşinde!
        İngilizler Sanchez'in peşinde!
        Beynine pıhtı atan hasta Türkçe konuşmayı unuttu
        Beynine pıhtı atan hasta Türkçe konuşmayı unuttu
        Trump'ın temsilcisi, Putin'le görüşmek için Kremlin'de
        Trump'ın temsilcisi, Putin'le görüşmek için Kremlin'de
        HGS gişesinden 110 km ile geçti!
        HGS gişesinden 110 km ile geçti!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Derbi öncesi 'sarı' tehlike!
        Derbi öncesi 'sarı' tehlike!
        Beşiktaş 3.'lük, Hatay düşmemek için sahada!
        Beşiktaş 3.'lük, Hatay düşmemek için sahada!
        Yalanladılar
        Yalanladılar
        Murat Nehri sağanak ile taştı! Tarım arazileri su altında!
        Murat Nehri sağanak ile taştı! Tarım arazileri su altında!
        Koca vahşetinde kan donduran detay! "Bıçak kırılınca tornavida!"
        Koca vahşetinde kan donduran detay! "Bıçak kırılınca tornavida!"
        İşverenlere göre geleceğin meslekleri
        İşverenlere göre geleceğin meslekleri
        Yeni bir küresel kriz mi doğuyor?
        Yeni bir küresel kriz mi doğuyor?
        "Emek hırsızlığıdır"
        "Emek hırsızlığıdır"
        Hafızayı güçlendirme yöntemi: Kağıt, kalem yok!
        Hafızayı güçlendirme yöntemi: Kağıt, kalem yok!
        Kadıköy'ün yüzü asık!
        Kadıköy'ün yüzü asık!
        BES'te altına hücum
        BES'te altına hücum