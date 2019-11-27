Barcelona Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? soruları futbolseverler tarafından büyük merak konusu oldu. Katalan devi Barcelona UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçında Alman devi Borussia Dortmund ile karşılaşacak. Barcelona 8 puan ile grupta lider konumda bulunurken, Dortmund ise 7 puan ile ikinci sırada yer alıyor. İşte Barcelona Borussia Dortmund maçı muhtemel 11'leri...

BARCELONA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Barcelona Borussia Dortmund maçı 27 Kasım 2019 Çarşamba günü saat TSİ 23:00’te oynanacak. İki ekibin karşı karşıya geleceği maç Bein Sports 2 ekranlarından da canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER BELLİ OLDU

Barcelona: Ter Stegen, Roberto, Lenglet, Umtiti, Firpo, de Jong, Busquets, Messi (c),Dembele, Suarez, Griezmann

Dortmund: Bürki, Piszczek, Akanji, Hummels, Hakimi, Witsel, Weigl, Sancho, Reus (c),Hazard - Götze

SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

Ev sahibi ekipte Jordi Alba ve Semedo sakatlıkları nedeniyle Pique de sarı kart cezası nedeniyle karşılaşmada yer almayacak. Dortmund’ta ise Delaney, Alcacer ve Larsen devam eden sakatlıkları yüzünden müsabakada forma giyemeyecek.