Barcelonalı erkek futbolcular ABD'ye business, kadın futbolcular ekonomi sınıfında uçtu

Barcelona erkek futbol takımı oyuncuları ABD yolculuklarında business klasmanında uçarken, birlikte seyahat ettikleri kadın futbol takımı oyuncuları ekonomi sınıfı uçtu.
Takımın taraftarları, "sınıf farkını" kadın futbolcuların Instagram'da yayımladıkları fotoğraf ve videolardan tespit etti.
Kadın futbolcular business klasmanında erkek futbolcularla çektirdikleri fotoğrafın ardından ekonomi sınıfındaki yerlerine geçti. Erkek futbolcuların business kısmında çektikleri videoda kadınlar görünmedi.
Barcelona taraftarları, sosyal medyada erkek futbolculara neden ayrıcalık yapıldığını sordu.
https://www.facebook.com/fcbarcelona/photos/rpp.197394889304/10156983945229305
Barcelonalı kadın futbolcu Alexia Putellas, kadın takımının tura son anda dahil olduğunu ve kulübün her şeyi son dakikada organize ettiğini söyledi.
Kulüpten yapılan açıklamada da, business sınıfında daha yer olmadığı için kadın futbolcuların ekonomi sınıfında uçtuğunu, rahat etmeleri için hepsine iki ya da üç boş koltuk alındığını duyurdu.
Ancak bu yanıt taraftarları tatmin etmedi.
Dünya Kupası'ndan sonra dinlendikleri için erkek takımındaki futbolculardan bazılarının yerine B takımından oyuncular alındı.
Bazı taraftarlar, "Kıdemli kadın futbolcular, kıdemli erkek futbolcularla business sınıfında oturabilirdi" dediler.
BBC muhabiri Valeria Perasso, bu durumun, kadın futboluna ve kadınlarla erkeklerin birlikte çıktıkları bu tarihi tura çok önem verdiğini söyleyen Barcelona için "utanç verici olabileceğini" olduğunu söylüyor.
https://twitter.com/BarcaWomen/status/1021778145983295488
Kulüp oyuncuları, ABD'deki ilk maçları öncesinde Portland'da birlikte antrenman yaptı.
Futbolcular, Portland'dan Los Angeles'a geçecek.
https://twitter.com/FCBarcelona_es/status/1022172078483677184
El Mundo gazetesi, bu yolculukta kadın erkek tüm futbolcuların business sınıfında seyahat edeceğini yazdı.
Erkek takımı Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Tottenham, kadınlar da Kadınlar Premier Futbol Ligi'nde SoCal'a karşı oynayacak.
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