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        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi Barış Alper 'in golü, Avrupa Lig'inde haftanın golüne aday! - Futbol Haberleri

        Barış Alper 'in golü, Avrupa Lig'inde haftanın golüne aday!

        Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz'ın İsveç ekibi Elfsborg'a attığı gol, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın en iyisine aday gösterildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 13:50 Güncelleme: 25.10.2024 - 13:50
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        Barış Alper, Avrupa'da haftanın golüne aday!
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        Galatasaraylı milli futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın İsveç ekibi Elfsborg'a attığı gol, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın en iyisine aday gösterildi.

        Ligin internet sitesinde yer alan oylamada, Galatasaray'ın 4-3 kazandığı karşılaşmanın 44. dakikasında fileleri havalandıran Barış Alper Yılmaz, "3. haftanın golü" kategorisine aday oldu.

        Fenerbahçe'ye karşı Manchester United'ın golünü atan Christian Eriksen, Bodo/Glimt'ten Villads Nielsen ve Rangers'tan Vaclav Cerny, aynı kategoride aday gösterilen futbolcular arasında yer aldı.

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