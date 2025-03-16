Barış Alper Yılmaz'ın kariyer sezonu!

26 lig maçında 10 kez fileleri sarsan 24 yaşındaki futbolcu, kariyerinde en çok gol attığı sezonu geçiriyor. Son iki maçta birer gol pası da veren Barış, asist sayısını 3'e çıkardı.

Barış Alper Yılmaz, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 9 maçta 1 kez ağları havalandırdı, 2 gol pası verdi. Milli futbolcu, geçen sezon attığı 7 golle sarı kırmızılı formayla en golcü sezonuna ulaşmıştı.