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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Barış Alper Yılmaz'ın kariyer sezonu! - Galatasaray Haberleri

        Barış Alper Yılmaz'ın kariyer sezonu!

        Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, sarı-kırmızılarda kariyerinin en skorer sezonunu yaşıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.03.2025 - 14:17 Güncelleme: 16.03.2025 - 14:17
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        Barış Alper'in kariyer sezonu!
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        26 lig maçında 10 kez fileleri sarsan 24 yaşındaki futbolcu, kariyerinde en çok gol attığı sezonu geçiriyor. Son iki maçta birer gol pası da veren Barış, asist sayısını 3'e çıkardı.

        Barış Alper Yılmaz, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 9 maçta 1 kez ağları havalandırdı, 2 gol pası verdi. Milli futbolcu, geçen sezon attığı 7 golle sarı kırmızılı formayla en golcü sezonuna ulaşmıştı.

        2020-2021'de Keçiörengücü forması giyen Barış Alper Yılmaz, sezonu 8 golle bitirmişti. Bu sezon tüm kulvarlarda 40 maçta 3 bin 142 dakika süre bulan 24 yaşındaki futbolcu, şimdiden 11 gol, 5 asiste ulaşmayı başardı.

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