Barış Arduç: Dünyanın en hoş kadınıyla beraberim
Barış Arduç, "Yakışıklılığınızın dezavantajını daha çok Gupse Özay görüyordur" yorumuna; "Esasında ben dünyanın en hoş kadınıyla beraberim" yanıtını verdi
Temmuz 2020'de evlenen Gupse Özay ile Barış Arduç, 2022'de de kızları Jan Asya'yı kucaklarına almıştı.
Barış Arduç, önceki akşam reklam yüzü olduğu markanın lansmanında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Barış Arduç; "Yakışıklılığınızın dezavantajını daha çok Gupse Özay görüyordur" yorumuna, "Esasında ben dünyanın en hoş kadınıyla beraberim" yanıtını verdi.
"KIZIMIN, KARIMA BENZEMESİ MÜTHİŞ BİR ŞEY"
Öte yandan Barış Arduç, daha önce "Kızınız kime benziyor?" sorusu üzerine Gupse Özay'a olan aşkını da ilan ederek şunları söylemişti: Çok değişiyor. Biri görüp 'aynı babası' diyor, aynı gün başka biri geliyor 'aynı annesi' diyor. Karıma aşığım, karıma benzemesi benim için müthiş bir şey. Sağlığı yerinde olsun, bahtları güzel olsun başka bir şey istemem.