"KIZIMIN, KARIMA BENZEMESİ MÜTHİŞ BİR ŞEY"



Öte yandan Barış Arduç, daha önce "Kızınız kime benziyor?" sorusu üzerine Gupse Özay'a olan aşkını da ilan ederek şunları söylemişti: Çok değişiyor. Biri görüp 'aynı babası' diyor, aynı gün başka biri geliyor 'aynı annesi' diyor. Karıma aşığım, karıma benzemesi benim için müthiş bir şey. Sağlığı yerinde olsun, bahtları güzel olsun başka bir şey istemem.