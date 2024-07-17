Barış buluşmasında savaş çıktı! Olay, İstanbul'da meydana geldi. Kavgalı hısımlar barışmak için İstanbul Küçükçekmece'de toplandı. Ama o toplantıda uzlaşı değil çatışma çıktı. Bıçak ve sopaların da kullanıldığı silahlı kavgada 20 kişi yaralandı.

Habertürk Giriş: 17.07.2024 - 19:21 Güncelleme: 17.07.2024 - 19:21 facebook

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