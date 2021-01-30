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Barış Manço bu yıl farklı anılacak

Barış Manço bu yıl farklı anılacak
Bu yıl farklı anılacak
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HABERTURK.COM / İHA

Barış Manço, 'Moda 81300' adresi ile hafızalara kazınan kendi evinde, kendi piyanosu ve silikondan yapılan heykelinin yanı başında düzenlenen çevrim içi bir konserle seyirciyle buluşacak. Barış Manço'nun her ölüm yıl dönümünde ziyaretçi akınına uğrayan ve bu yıl pandemi nedeniyle ziyarete kapalı olan evi ise http://www.barismanco.kadikoy.bel.tr adresinden sunulan sanal turla online olarak gezilebilecek.

Barış Manço, Kadıköy Belediyesi'nin Manço Ailesi ile birlikte ve Halkbank'ın desteğiyle müze haline getirdiği Barış Manço'nun Moda'daki evinde düzenlenen bir konserle de anılacak.
Barış Manço ismini yaşatmak üzere kurulan İzmanço ve İlelebet Barış Manço derneklerinden solistlerle piyanoda Barış Manço'ya eşlik etmiş Eser Taşkıran'ın yer aldığı bir konser düzenlenecek.
Barış Manço'nun kendi piyanosunda Kurtalan Ekspres'in üyesi olan ve Barış Manço'nun Mançoloji albümünün de aranjörlüğünü üstlenen Eser Taşkıran yer alıyor. Barış Manço'nun kendi evinde düzenlenen konser 1 Şubat saat 17'de Kadıköy Belediyesi'nin Youtube, Facebook ve Twitter hesaplarından yayınlanacak.

Barış Manço'nun ölüm yıldönümlerinde her yıl ziyaretçi akınına uğrayan evi bu yıl pandemi nedeniyle kapalı. Ama Barış Manço sevenlerin evi gezebilmesi için http://www.barismanco.kadikoy.bel.tr adresi üzerinden sanal tur hazırlandı. Moda'nın en bilindik 81300 posta kodlu adresi çevrim içi olarak gezilebilecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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