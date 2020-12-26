"Her şeyi yapmaya hazırım"

Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı, aylarca inkar ettikleri ilişkileri sosyal medyaya sızdırılan öpüşme videosu ile ortaya çıkmıştı. İkili çektikleri Youtube videosuyla ilişkilerinin reklam olmadığını ve neden gizlediklerini açıkladılar.

Barış Murat Yağcı, Nisa'nın babasının bu ilişkinin ortaya çıkmasını istememesinden kaynaklı bu şekilde hareket ettiklerini söyledi.

Yağcı, "Nisa’nın ailesi 'kendi içinizde yaşayın, dışarıya çok fazla gözükmeyin' demişti. Böyle istediği için ben de normal karşıladım ve koruma içgüdüsüyle yaklaştım" dedi.