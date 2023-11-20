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        Haberler Dünya Hindistan'da çöken tünelde mahsur kalanları kurtarmak için yeni seçenekler aranıyor

        Hindistan'da çöken tünelde mahsur kalanları kurtarmak için yeni seçenekler aranıyor

        Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde, yol çalışması sırasında inşaatı süren tünelin bir kısmının çökmesi sonucu mahsur kalan 40 işçi için kurtarma çalışmaları 7'nci gününde sondaj makinelerinin hasar görmesi sonucu kesintiye uğradı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 10:54 Güncelleme: 20.11.2023 - 10:55
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        Hindistan'da mahsur kalanlar için zaman karşı yarış
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        Çalışmalar esnasında tünelin içinden gelen çatlama sesi üzerine sondaj makinesinin hasar gördüğünü tespit eden yetkililer, kurtarma çalışmasını durdurdu.

        Yetkililer, çalışmaların kaldığı yerden devam edebilmesi için yeni makinelerinin bölgeye gelmesini beklediklerini aktardı.

        Afet yönetimi yetkilisi Devendra Patwal, enkaz kaldırma çalışmalarının şimdiye kadar 24 metre ilerlediğini ifade etti.

        YAKLAŞIK 60 METRE DERİNLİKTE

        Patwal, işçilerin yaklaşık 60 metre derinlikte olduğunu tahmin ediyor.

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        Hindistan'da 12 Kasım'da yol çalışması sırasında inşaatı devam eden tünelin bir kısmı çökmüştü.

        Yetkililer, enkazda en az 40 işçinin mahsur kaldığını, boru aracılığıyla işçilere oksijen ve yiyecek tedarik edildiğini ifade etmişti.

        Enkaz altındaki işçilerden bazılarında sağlık sorunları başladığı bildirilmişti.

        * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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