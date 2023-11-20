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        Haberler Gündem 3. Sayfa BATMAN SEL | 1, 3 ve 5 yaşında... Anne sele kapıldı! 3 çocuk aranıyor! - Batman Son dakika...

        1, 3 ve 5 yaşındalar... Anne sele kapıldı! 3 çocuk aranıyor!

        Batman'da sağanak yağış sele neden oldu. Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, kent merkezinde metrekareye 100 kilogramın üzerinde yağış düştüğünü açıkladı. Seyitler Mahallesi'nde yaşayan 54 yaşındaki Lalihan Güner, sel suyuna kapıldı. Güner kurtarılamazken, 3 çocuğunun sele kapıldığı öğrenildi. Bir, 3 ve 5 yaşlarındaki 3 kardeşin sel sularına kapılarak kaybolduğu ihbarını alan ekipler çalışma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 09:32 Güncelleme: 20.11.2023 - 09:36
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        1, 3 ve 5 yaşındalar... Anne sele kapıldı! 3 çocuk aranıyor!
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        Batman'ı sel vurdu. Yurt genelinde etkili olan sağanak, Batman'da felakete neden oldu. Seyitler Mahallesi 3062´nci sokakta yaşayan Lalihan Güner (54), evinin önünde suya kapılarak sürüklendi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        DHA'da yer alan habere göre ihbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan Güner´in, hayatını kaybettiği belirlendi. Güner´in cansız bedeni, otopsi için hastane morguna konuldu.

        ANNE ÖLDÜ, 3 ÇOCUK ARANIYOR

        Vali Ekrem Canalp, olay yerinde incelemelerde bulundu. Anne Güner´in suya kapılan 3 çocuğunun da arandığını belirten Vali Canalp, "Şu anda, maalesef bir vatandaşımız yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        "3 EVLADIMIZ KAYIP DURUMDADIR"

        Şu anda çok sayıda hanemizde de bodrum katlarında 240 ihbar aldık. Bodrum katlarında su basma ihbarı olarak. Belediye ve AFAD ekiplerimiz olay mahallerinde suları boşaltıyorlar. Bulunmuş olduğumuz bu noktada ise 3 evladımız kayıp durumdadır. Onları arama çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

        "METREKAREYE 100 KG YAĞIŞ DÜŞTÜ"

        AA'da yer alan habere göre kentte dün akşam saatlerinde başlayan yağışın gece boyunca şiddetli şekilde devam ettiğini anlatan Canalp, "Kent merkezinde metrekareye 100 kilogramın üzerinde yağış düşmüştür. Taşkın ve sel neticesinde maalesef bir vatandaşımız vefat etmiştir, 3 vatandaşımızın yaralı olarak hastanelere sevkleri gerçekleştirilmiştir.

        "60 VATANDAŞIMIZI KAMU KURUMLARINA YERLEŞTİRDİK"

        Şu an durumları iyi. 3 vatandaşımız da şu anda kayıp durumda. 60 vatandaşımıza kamu kurumlarının misafirhanelerinde geçici barınma hizmeti veriyoruz. Aşevlerimizden vatandaşlarımıza yemek dağıtımına başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

        "3 BİN 78 ÇAĞRI ALDIK"

        Bu süreçte 3 bin 78 çağrı aldıklarını aktaran Canalp, bu yardım taleplerini gece boyunca karşılamaya çalıştıklarını söyledi. Canalp, daha yoğun şekilde vatandaşların taleplerine cevap vermeye devam ettiklerini kaydetti.

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        #Batman
        #Son dakika haberler
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