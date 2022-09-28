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Haberler Gündem 3. Sayfa Barışmak için buluştuğu arkadaşını ağır yaraladı!
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Adana'da barışmak için buluştuğu arkadaşını darp eden zanlı tutuklandı

Adana'da akıllara durgunluk veren bir saldırı gerçekleşti. Olayda, daha önce kavga eden iki arkadaşın barış buluşmasında kan aktı. Feci olayda 17 yaşındaki U.C., arkadaşı Serkan M.'yi ağır yaraladı

Barışmak için buluştuğu arkadaşını ağır yaraladı!
Barışmak için buluştuğu arkadaşını ağır yaraladı!
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AA

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde barışmak için buluştuğu arkadaşını darp ederek ağır yaralayan şüpheli tutuklandı.

AA'da yer alan habere göre, Serkan M. (18), vatandaşlar tarafından yerde hareketsiz yatarken bulundu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Başından ağır darbe aldığı belirlenen Serkan M, ambulansla kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

DEDESİNİN EVİNDE YAKALANDI

Olayı araştıran İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Serkan M'nin cep telefonunun da kaybolduğunu belirledi.

Ekipler, yaptıkları çalışmayla kayıp telefonun U.C. (17) tarafından Serkan M'nin ailesine teslim edildiğini saptadı.

Bilgisine başvurulan U.C, arkadaşı Yusuf Can A'nın telefonu kendisine verdiğini ve ortak arkadaşları Serkan M. ile kavga ettiğini söyledikten sonra yanından ayrıldığını, kendisinin de telefonu Serkan M'nin ailesine teslim ettiğini anlattı.

Polis ekipleri, elde ettiği bilgiler üzerine şüpheli Yusuf Can A'yı dedesinin evinde yakaladı.

Şüpheli, yaklaşık bir ay önce anlaşmazlık nedeniyle aralarının açıldığı arkadaşıyla barışmak için parkta buluştuklarını ve Serkan M'yi kendisine küfrettiği için darp ettiğini anlattı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ağır yaralan Serkan M'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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