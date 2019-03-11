Ümraniye'de yaşandı

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Ümraniye’de elinde bir buket çiçekle yaklaştığı eşini barışma teklifini kabul etmeyince yanında getirdiği bıçakla defalarca bıçaklayan Hamdi Sevim hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
BİR BUKET ÇİÇEK VE BIÇAKLA BEKLEMİŞ
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mercan Sevim ile Hamdi Sevim’in boşanma aşamasında oldukları, olay günü şüphelinin aralarındaki anlaşmazlığı gidermek için yanında bir buket çiçek ve reddedilmesi haline göre de bıçakla müştekinin evinin önünde beklediği anlatıldı.
‘SENİ ÖLDÜRECEĞİM" DİYEREK BIÇAK SALLAMIŞ
Mercan Okumuş’un ikametinden inip yürümeye başladığında şüphelinin yanına yaklaşarak konuşmak istediği, müşteki tarafından reddedildiği, bunun üzerine daha önceden planladığı şekliyle yanında taşıdığı bıçağı çıkararak ‘seni öldüreceğim’ dediği belirtildi. Bıçağı müştekiye 4 kez sallayarak yaşamını tehlikeye sokan ve basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek şekilde yaraladığı kaydedildi. Şüphelinin olayı görenlerin tepkileri üzerine olay yerinden kaçtığı, kaçarken suç aleti olan ekmek bıçağını kaldırıma fırlattığı anlatıldı.
Olaydan 4 gün sonra şüphelinin müşteki Mercan Sevim’in babasını arayarak, müştekiyle konuşmak istediğini söylediği ve müştekiye ‘yarım bıraktığım işi bitireceğim’ diyerek tehdit ettiği kaydedildi.
“BİR ANLIK SİNİRLE OLDU, PİŞMANIM”
Hamdi Sevim’in alınan ifadesinde bir anlık sinirle olayı gerçekleştirdiğini, daha sonra müştekiyle görüştüğünü ama tehdit etmediğini söyleyerek pişman olduğunu belirttiği anlatıldı.
22 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
İddianamede şüpheli Hamdi Sevim’in “eşi kasten öldürmeye teşebbüs” ve “tehdit” suçlarından toplamda 13 yıl 6 aydan 22 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
İddianame, gönderildiği Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.
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