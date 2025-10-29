Barışmaya gittikleri evde öldürüldüler!

Van'ın Gürpınar ilçesinde aralarındaki husumeti sona erdirmek amacıyla barışmaya gittiği evde öldürülen anne ve iki oğlunun cinayet şüphelisi M.S.A. (50), jandarmanın operasyonuyla saklandığı evde yakalandı. Mahkemeye sevk edilen M.S.A. tutuklanırken, olayla ilgili tutuklananların sayısı ise 5'e yükseldi.

Olay 24 Eylül günü akşam saatlerinde ilçeye yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Kırkgeçit Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet bulunan Aslan ve Özcan aileleri barışmak için bir araya gelmek istedi. Aslan ailesinin evine giden anne Bülbül Özcan (70) ile oğulları Sinan Özcan (50) ve Osman Özcan (45) uğradıkları silahlı saldırıya hayatını kaybetti.

REKLAM

Gürpınar Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla gözaltına alınan 25 şüpheliden mahalle muhtarı F.Ş., ev sahibi R.A., ev sahibinin oğulları M.A. ve A.İ.E., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Cinayet şüphelisi olarak haklarında arama kararı çıkartılan E.A. ve M.S.A.'nın yakalanması için jandarma çalışma başlattı.

Yapılan çalışma sonucunda cinayet şüphelisi M.S.A.'nın Gürpınar ilçesine bağlı Çavuştepe Mahallesi'nde bir adreste olduğu tespit edildi. Ekipler, M.S.A.'yı saklandığı adreste üzerinde silahla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan cinayet şüphelisi, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Böylece 3 kişinin öldürüldüğü olayla ilgili tutuklananların sayısı ise 5'e yükseldi.