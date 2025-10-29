Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler

        Barışmaya gittikleri evde öldürüldüler!

        Van Gürpınar'da barış görüşmesine giden anne ve iki oğlunun öldürüldüğü olaya ilişkin cinayet şüphelisi bir kişi saklandığı evde yakalanarak tutuklandı; dosyada tutuklu sayısı 5'e çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 20:32 Güncelleme: 29.10.2025 - 20:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Barışmaya gittikleri evde öldürüldüler!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Van'ın Gürpınar ilçesinde aralarındaki husumeti sona erdirmek amacıyla barışmaya gittiği evde öldürülen anne ve iki oğlunun cinayet şüphelisi M.S.A. (50), jandarmanın operasyonuyla saklandığı evde yakalandı. Mahkemeye sevk edilen M.S.A. tutuklanırken, olayla ilgili tutuklananların sayısı ise 5'e yükseldi.

        Olay 24 Eylül günü akşam saatlerinde ilçeye yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Kırkgeçit Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet bulunan Aslan ve Özcan aileleri barışmak için bir araya gelmek istedi. Aslan ailesinin evine giden anne Bülbül Özcan (70) ile oğulları Sinan Özcan (50) ve Osman Özcan (45) uğradıkları silahlı saldırıya hayatını kaybetti.

        REKLAM

        Gürpınar Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla gözaltına alınan 25 şüpheliden mahalle muhtarı F.Ş., ev sahibi R.A., ev sahibinin oğulları M.A. ve A.İ.E., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Cinayet şüphelisi olarak haklarında arama kararı çıkartılan E.A. ve M.S.A.'nın yakalanması için jandarma çalışma başlattı.

        Yapılan çalışma sonucunda cinayet şüphelisi M.S.A.'nın Gürpınar ilçesine bağlı Çavuştepe Mahallesi'nde bir adreste olduğu tespit edildi. Ekipler, M.S.A.'yı saklandığı adreste üzerinde silahla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan cinayet şüphelisi, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Böylece 3 kişinin öldürüldüğü olayla ilgili tutuklananların sayısı ise 5'e yükseldi.

        Firari cinayet şüpheli E.A.'nın yakalanması için çalışmalar devam ederken, cinayet şüphelilerinin saklanmasına ve kaçmalarına yardımcı oldukları belirtilen 3 kişi hakkında ise savcılık soruşturma başlattı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü! 2 cansız bedene ulaşıldı!
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü! 2 cansız bedene ulaşıldı!
        Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sıcak hava balonu etkinliği
        Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sıcak hava balonu etkinliği
        Real Betis'ten Amrabat atağı!
        Real Betis'ten Amrabat atağı!
        İspanya HÜRJET alımını onayladı
        İspanya HÜRJET alımını onayladı
        Sınır köyünde yürekleri ısıtan Cumhuriyet coşkusu
        Sınır köyünde yürekleri ısıtan Cumhuriyet coşkusu
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        F.Bahçe'de kalecilerin performansı!
        F.Bahçe'de kalecilerin performansı!
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        İş dünyasından "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajları
        İş dünyasından "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajları
        Müjdeler var
        Müjdeler var
        Bilim insanları en çok bu filmleri izliyor
        Bilim insanları en çok bu filmleri izliyor
        Yan bakma cinayeti! 12 kişi gözaltına alındı
        Yan bakma cinayeti! 12 kişi gözaltına alındı
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        "Ayvayı yemek" nereden geliyor?
        "Ayvayı yemek" nereden geliyor?
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü