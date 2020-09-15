DHA

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde K.K.(58),barışmak istemeyen eski kadın arkadaşı Ş.A.'yı (44),pazar yerinde bıçakladı.

Olay, Hacıevhat Mahallesi 14 Kasım Caddesi üzerinde kurulan semt pazarında meydana geldi. Pazara giden Ş.A.'nın, iddiaya göre, ayrıldığı eski erkek arkadaşı K.K. yolunu kesip, kendisi ile barışma teklifinde bulundu. Kadının teklifi kabul etmemesi üzerine çıkan tartışma sırasında K.K., üzerinde taşıdığı bıçakla, kadını 4 yerinden bıçaklayıp, kaçtı. Yaralanan Ş.A. yakında bulunan Yiğit Polis Merkezi'ne sığınıp, polislerden yardım istedi.

Polisin çağırdığı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Ş.A, Malkara Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis, Ş.A.'nın da şikâyetçi olduğu K.K.'yi olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalayarak, gözaltına aldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.