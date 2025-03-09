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        Bariyerlere çarptı! 3 can kaybı var

        Bolu'da Anadolu Otoyolu'nda bir otomobil bariyerlere çarptı. Feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 14:21 Güncelleme: 09.03.2025 - 14:25
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        Bariyerlere çarptı! 3 can kaybı var
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        Bolu'da Anadolu Otoyolu’nda otomobilin dinlenme tesisi önündeki bariyerlere çarptığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        DHA'nın haberine göre kaza, dün saat 18.30 sıralarında Anadolu Otoyolu’nun Yedigöller Dinlenme Tesisi önünde meydana geldi.

        Ankara’dan İstanbul yönüne giden M.B. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu dinlenme tesisi önündeki bariyerlere çarparak takla attı.

        O anlar, tesisin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada, otomobildeki E.D. ve A.K. yaşamını yitirirken, M.B. ise ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. M.B. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan M.B. doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti.

        Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

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