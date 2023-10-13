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        Maden faciasının yıl dönümünde acılar tazelendi (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 11:25 Güncelleme: 13.10.2023 - 11:30
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        Maden faciasının yıl dönümünde acılar tazelendi (2)
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        KUYUBAŞINDATÖREN

        Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında geçen yıl 14 Ekim'de meydana gelen patlamanın 1'inci yıldönümünde hayatını kaybeden 43 madenci için kuyu başında da anma programı düzenlendi. Törene; Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, TTK Genel Müdür Yardımcısı Fazlı Öncü, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı (GMİS) Hakan Yeşil, Amasra Kaymakamı Kadir Perçi, madenciler ve yaşamını yitiren madencilerin yakınları katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan etkinlikte, faciada ölen madenciler için dualar edildi. Törende, 43 madencinin adının yer aldığı Maden Şehitliği Anıtı'nın açılışı yapıldı.

        'ACININ YÜREĞİMİZDEN ÇIKMASININ İMKANI YOK'

        Anma törenine katılan maden şehidi Öner Yıldız'ın babası İsmail Yıldız, "Bizim elimizden gelen başka bir şey yok. Ancak dua ediyoruz. Bizim de yarın mevlidimiz var, biz de oğlumuzu anacağız. Oğlumu kaybedeli tam 1 yıl oldu, hiç aklımızdan çıkmadı. Ölünceye kadar da çıkmayacak. Bu acı yüreğimize saplandı kaldı. Acının yüreğimizden çıkmasının imkanı yok, yapacak bir şeyimiz yok. Oğlumuzun mezarına giderek dua ediyoruz" diyerek gözyaşı döktü.

        'ONLAR BİZİM İÇİN CANLARINDAN OLDULAR'

        Dua edilirken ağlayan madenci Olcay Günenç (36), "Ben 2009 yılında madende işbaşı yaptım, bugün çok duyguluyuz, çünkü 43 madenci arkadaşımızı şehit verdik. Bizim için çok acı bir gündü. Onlar bizim için canlarından oldular. Elimiz kolumuz bağlı, burada duaların okunmasıyla o anları aynı şekilde yaşadım. Onların bizim canımızdı" dedi.

        'SUÇU OLANLARIN EN AĞIR CEZAYI ALMALARI İÇİN TAKİP EDİYORUZ'

        Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil de "Bu olaydan sonra büyük sıkıntılar yaşadık. Burada 43 arkadaşımız vefat etti, hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu olaylardan ders çıkarmamız gerekir. İşçilerimize iş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli desteği veriyoruz. Bu faciada yaşanılanlar ders oldu. Bu kazadaki sebep ve sonuçları devam eden davaları takip ederek, suçu olanların en ağır cezayı almaları için takip ediyoruz. Allah bir daha böyle kazalar bizlere yaşatmasın" diye konuştu.

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