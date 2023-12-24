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        Bartın'da kar yağışı; 8 köy yolu kapandı, 5 köye elektrik verilemiyor

        BARTIN'ın yüksek kesimlerde etkili olmaya devam eden kar yağışı nedeniyle 8 köy yolu ulaşıma kapanırken, İl genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 köye elektrik verilemiyor. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 16:06 Güncelleme: 24.12.2023 - 16:10
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        Bartın'da kar yağışı; 8 köy yolu kapandı, 5 köye elektrik verilemiyor
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        BARTIN'ın yüksek kesimlerde etkili olmaya devam eden kar yağışı nedeniyle 8 köy yolu ulaşıma kapanırken, İl genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 köye elektrik verilemiyor. 

        Bartın genelindeki fırtına sonrasında hava sıcaklığındaki hızlı düşüşle yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı yaşandı. Yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olurken, il merkezinde de sağanak etkisini gösterdi. İl genelinde 8 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapanırken, Bartın Özel İdare ekipleri çalışma başlattı. Bartın-Kastamonu Soğucaksu Geçidi ve Bartın Karabük Yolu Ahmetusta Geçidi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımın aksamaması için Karayolları ekipleri çalışma başlattı. Ayrıca il genelinde 5 köye elektrik verilemiyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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