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        80 milyon yıllık doğa harikası lav sütunlarını geçen yıl 650 bin kişi ziyaret etti

        BARTIN'da 80 milyon yıl önce volkanlardan akan lavların soğuyup kristalleşmesiyle oluşan bazalt kayalar, ilgi görüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 12:16 Güncelleme: 22.06.2024 - 12:20
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        80 milyon yıllık doğa harikası lav sütunlarını geçen yıl 650 bin kişi ziyaret etti
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        BARTIN’da 80 milyon yıl önce volkanlardan akan lavların soğuyup kristalleşmesiyle oluşan bazalt kayalar, ilgi görüyor. Tabiat anıtı olarak turizme kazandırılan lav sütunlarını geçen yıl 650 bin kişi ziyaret etti.

        Bartın'a 17 kilometre uzaklıktaki Güzelcehisar köyünde bulunan lav sütunları, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2011 yılında tabiat anıtı ilan edildi. 'Güzelcehisar Bazalt Sütunları Tabiat Anıtı' Türkiye'nin 112'nci tabiat anıtı oldu. Lav sütunları, Bartın'ın Güzelcehisar sahilinin yanı dünyada sadece Kuzey İrlanda, İskoçya ve Kaliforniya'da bulunuyor. Diğer lav sütunlarının yatay olduğu bilinirken, Güzelcehisar sahilindekiler ise hem yatay hem de dikey olarak uzanıyor. Yemyeşil orman örtüsüyle denizin bütünleştiği lav sütunları beşgen ve altıgen şeklinde oluşumlar gösteriyor. 80 milyon yıllık doğa harikası lav sütunlarının genişliği 50 ile 100 santimetreye, uzunluğu ise 100 metreye kadar ulaşıyor.

        7 yıl önce başlatılan ‘Güzelcehisar Lav Sütunları ve Sahilinin Turizm ve Rekreasyon Amaçlı Peyzaj Uygulama Projesi’ kapsamında lav sütunlarının ziyaretçiler tarafından daha rahat gezilebilmesi için 800 metre uzunluğunda ahşap yürüyüş yolu, seyir terası ve iskeleler yapıldı. Lav sütunlarının izlenmesi ve yakından görülmesi amacıyla yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından ziyaretçi sayısını hızla artıran bölgede turizm hareketliliği kaydedildi.

        7 YILDA 1 MİYON KİŞİ GEZDİ

        Güzelcehisar lav sütunlarını geçen yıl 650 bin kişi, 7 yılda ise yaklaşık 1 milyon kişi ziyaret etti. Lav sütunları, manzarasıyla gelin ve damatların fotoğraf çektirmek için uğrak yeri haline geldi. Özellikle lav sütunları 2 yıl önce kruvaziyer turizminin başladığı Amasra ilçesine gelen Rus turistlerin de ilgisini çekiyor.

        Ailesiyle lav sütunlarını görmeye Ankara’dan gelen İsmail Yener, “Buraya ilk kez geliyorum, iş yerindeki bir arkadaşım tavsiye etti. Biz de ailece günübirlik geldik. Hava çok güzel, burası hakikaten görülmesi gereken bir yer özellikle bu volkanik oluşumların görselliği ve denizle birleşimi çok güzel, herkese tavsiye ederim” dedi.

        Arkadaşlarıyla Sakarya’dan lav sütunlarını görmeye gelen Belgin Korkmaz ise “Buraya ilk kez geliyorum, doğa harikası bir yer, tekrar gelmek isteyeceğim bir yer olacak. Burası manzarası, doğası ve deniziyle çok güzel, burayı genelde sosyal medyadan gördük. Merak ettik, keşfetmeye geldik, herkese de tavsiye ederiz” diye konuştu.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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