Bartın Irmağı'nda su seviyesi, 3 metre yükseldi (2)

İNKUMUPLAJI ÇÖPLERLE DOLDU

Bartın kent merkezinde aralıklarla sağanak etkili olurken, Bartın Irmağı'nın sürüklediği çöpler mavi bayraklı İnkumu Plajı'na taşındı. Dalgalar ile 3 kilometrelik sahile taşınan çöpler, kirliliğe neden oldu. Pet şişeler, ev aletleri ve odun parçalarının bulunduğu çöpler, kumsalı kapladı. Kuvvetli rüzgarın etkili olduğu İnkumu'nda dalgaların etkisiyle çöpler, sahil kenarındaki işletmelerin önüne kadar yaklaştı. Esnaf, rüzgarın kuvvetinin azaltması ile temizlik çalışması yaptı.

DOĞAL ŞELALE OLUŞTU