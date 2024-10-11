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        Bartın'da 4.8 büyüklüğünde deprem

        BARTIN'ın Amasra ilçesinde, 4.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 11:14 Güncelleme: 11.10.2024 - 11:20
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        Bartın'da 4.8 büyüklüğünde deprem
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        BARTIN'ın Amasra ilçesinde, 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Bartın'ın Amasra ilçesinde saat 10.16'da, 4.8 büyüklüğünde deprem oldu. Derinliği 9,33 kilometre olarak kaydedilen deprem nedeniyle kent merkezinde kısa süreli panik yaşandı. Deprem hasara yol açmazken, ekipler çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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