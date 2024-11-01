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        Bartın'da, otomobilin çarptığı belediye işçisi öldü

        BARTIN- Karabük yolunda, yol kenarında yürüdüğü sırada otomobilin çarptığı belediye işçisi Mesut Yılmaz (33), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 22:45 Güncelleme: 01.11.2024 - 22:50
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        Bartın'da, otomobilin çarptığı belediye işçisi öldü
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        BARTIN- Karabük yolunda, yol kenarında yürüdüğü sırada otomobilin çarptığı belediye işçisi Mesut Yılmaz (33), hayatını kaybetti. 

        Kaza, saat 21.30 sıralarında Bartın- Karabük karayolunun Yenihan mevkisinde meydana geldi. Karabük yönüne seyir halinde olan Mehmet Demirci yönetimindeki 67 VA 138 plakalı otomobil, yol kenarında yürüyen Mesut Yılmaz’a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Yılmaz’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Mesut Yılmaz'ın cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Ulus Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Sürücü Mehmet Demirci gözaltına alınırken, Mesut Yılmaz’ın bekar ve Abdipaşa Belediyesi’nde işçi olarak çalıştığı öğrenildi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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