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        Sobadan sızan gazdan zehirlenen çift öldü (2)

        SOBADANZEHİRLENEN ÇİFT TOPRAĞA VERİLDİBartın'ın Kozcağız beldesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden emekli madenci Zeki Akküp ile eşi Mukaddes Akküp'ün cenazeleri, öğle saatlerinde Bartın Devlet Hastanesi morgundan alınarak Kozcağız beldesindeki evinin önüne getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 16:45 Güncelleme: 02.12.2024 - 16:45
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        Sobadan sızan gazdan zehirlenen çift öldü (2)
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        SOBADANZEHİRLENEN ÇİFT TOPRAĞA VERİLDİ

        Bartın'ın Kozcağız beldesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden emekli madenci Zeki Akküp ile eşi Mukaddes Akküp'ün cenazeleri, öğle saatlerinde Bartın Devlet Hastanesi morgundan alınarak Kozcağız beldesindeki evinin önüne getirildi. Burada okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından çiftin cenazesi Kozcağız Merkez Yeni Camisi'ne götürüldü. Akküp çifti, ikindi vakti sonrası Kozcağız Kapalı Pazaryeri'nde kılınan cenaze namazının ardından Karayakup köyündeki aile mezarlığına defnedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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