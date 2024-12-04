Kaldığı barakada çıkan yangında can verdi

Çaydüzü Mahallesi'nde saat 11.30 sıralarında Hüsnü Civelek’in kaldığı barakada yaktığı sobadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yapılan incelemede, barakanın içinde Hüsnü Civelek’in cansız bedeni bulundu. Barakanın yandığını haber alan Hüsnü Civelek'in ablası Sema Bayraktar, büyük panik yaşayarak ‘Başını yedi’ diyerek feryat etti.

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