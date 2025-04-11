Bartın'da kar yağışı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarısı sonrası, Bartın'da sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Kent merkezinde 1 saat süren kar yağışı daha sonra etkisini kaybetti. Yüksek kesimlerde, Aydınlar, Esbey ve Ören köylerinde kar kalınlığı 10 santimi buldu. Karayolları ekipleri, Bartın- Kastamonu, Bartın-Zonguldak ve Bartın-Ankara yollarında herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekliyor. Kent genelinde kapalı köy yolunun bulunmağı belirtilirken, çiçek açan ağaçlar kar altında kaldı. Nisan ayındaki kar yağışı, güzel manzaralar oluşturdu.

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