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        Bartın'da kar yağışı

        BARTIN'da kar yağışı etkili oluyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 10:56 Güncelleme: 11.04.2025 - 11:00
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        Bartın'da kar yağışı
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        BARTIN’da kar yağışı etkili oluyor. Kar kalınlığı yükseklerde 10 santimi buldu.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarısı sonrası, Bartın'da sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Kent merkezinde 1 saat süren kar yağışı daha sonra etkisini kaybetti. Yüksek kesimlerde, Aydınlar, Esbey ve Ören köylerinde kar kalınlığı 10 santimi buldu. Karayolları ekipleri, Bartın- Kastamonu, Bartın-Zonguldak ve Bartın-Ankara yollarında herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekliyor. Kent genelinde kapalı köy yolunun bulunmağı belirtilirken, çiçek açan ağaçlar kar altında kaldı. Nisan ayındaki kar yağışı, güzel manzaralar oluşturdu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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