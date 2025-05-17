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        Arazi kavgasında kız kardeşi, eniştesi ve yeğenini öldürdü (2)

        OĞULLARIDA ÖLDÜBartın'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan Abdullah Demirci ve eşi Havva Demirci'nin öldüğü kavgada ağır yaralanan oğulları Erhan Demirci de hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 16:46 Güncelleme: 17.05.2025 - 16:50
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        Arazi kavgasında kız kardeşi, eniştesi ve yeğenini öldürdü (2)
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        OĞULLARIDA ÖLDÜ

        Bartın’da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan Abdullah Demirci ve eşi Havva Demirci’nin öldüğü kavgada ağır yaralanan oğulları Erhan Demirci de hastanede hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi Mehmet Demirci’nin sorgusu sürüyor.

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