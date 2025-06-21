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        Bartın'ın mavi bayraklı plajında denizdeki kirlilik temizlendi

        BARTIN'ın tek mavi bayraklı plajı İnkumu'nda 3 kilometrelik sahil şeridinin 2 kilometrelik kısmında deniz yüzeyinde görülen kirlilik, mazot emici pedlerle temizlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 12:19 Güncelleme: 21.06.2025 - 12:25
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        Bartın'ın mavi bayraklı plajında denizdeki kirlilik temizlendi
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        BARTIN'ın tek mavi bayraklı plajı İnkumu'nda 3 kilometrelik sahil şeridinin 2 kilometrelik kısmında deniz yüzeyinde görülen kirlilik, mazot emici pedlerle temizlendi.

        Kentte dün akşam saatlerinde 3 kilometrelik sahil şeridinde denize girenler, su yüzeyinde mazot ve kötü kokuyla karşılaştı. Durumu fark edenler, denizden mazot kokusu gelmesi üzerine durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye Amasra Sahil Güvenlik Komutanlığı, Bartın Liman Başkanlığı, jandarma ve Bartın Belediyesi ekipleri sevk edildi. Ekipler, sahil kesiminde inceleme yaptı ve denizden numune aldı. 3 kilometrelik sahil şeridinin 2 kilometrelik kısmında görülen kirlilik için detaylı çalışma başlatıldı. Gece saatlerinde İstanbul ve Amasra limanlarına getirilen ve petrol temizliğinde kullanılan yaklaşık bin adet mazot emici pedlerle deniz yüzeyindeki atık temizlendi.

        Bartın Valiliği de halk sağlığını tehdit edecek durum nedeniyle İnkumu'na denize 2 gün girilmesini yasakladı. Ekipler sabah saatlerinde İnkumu açıklarında bekleyen ve Bartın Limanı'na girmek için 5 kilometre açıkta bekleyen 7 kuru yük gemisine çıkıp, yakıt depolarında detaylı inceleme başlattı. Deniz polisi denizde, zabıta ekipleri de kumsalda gezip, çevredeki kişilerin denize girmelerini engelledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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