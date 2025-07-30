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        Bartınlı inşaat işçileri, Rusya'da deprem anını görüntüledi

        RUSYA'da meydana gelen 8.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 10:09 Güncelleme: 30.07.2025 - 10:15
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        Bartınlı inşaat işçileri, Rusya'da deprem anını görüntüledi
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        RUSYA'da meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki deprem anı, inşaatta çalışan Bartınlı işçiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Rusya'nın Kamçatka Yarımadası açıklarında Türkiye saati ile 02.24'te 8.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Yerin 20,7 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin ardından Rusya, Japonya, Meksika ve ABD'nin Alaska ve Hawaii eyaleti, Pasifik Okyanusu kıyıları ile Pasifik Adaları'na yönelik tsunami uyarısı yapıldı.

        Kamçatya'ya Bartın'dan inşaatlarda çalışmak için giden Türk işçiler, deprem anını cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Panik yaşanan o anlarda, Türk işçilerinin konuşmaları ile inşaat halindeki binanın ve demirlerin sallanması da görüntülerde yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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