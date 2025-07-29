Bartın'da çürüyen ağacın devrilmesi sonucu 4 araç hasar gördü
Bartın'da kökünden çürüyerek devrilen ağacın altında kalan 4 araçta hasar oluştu.
Bartın'da kökünden çürüyerek devrilen ağacın altında kalan 4 araçta hasar oluştu.
Bartın Belediyesi sosyal tesislerinin otopark alanında bulunan kavak ağacı, kökünün kuruması nedeniyle park halindeki araçların üzerine devrildi. Yıkılan ağacın altında kalan 1 hafif ticari araç ve 3 otomobil hasar gördü.
İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, plakalarından araç sahiplerine ulaşarak durumu haber verdi. Olay yerine gelen araç sahipleri, gördükleri manzara karşısında üzüntü yaşadı.
Araçlar, belediye ekiplerinin ağacı kesmesinin ardından otoparktan çıkarıldı.
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