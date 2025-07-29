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        Bartın'da çürüyen ağacın devrilmesi sonucu 4 araç hasar gördü

        Bartın'da kökünden çürüyerek devrilen ağacın altında kalan 4 araçta hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 13:47 Güncelleme: 29.07.2025 - 13:57
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        Bartın'da çürüyen ağacın devrilmesi sonucu 4 araç hasar gördü
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        Bartın'da kökünden çürüyerek devrilen ağacın altında kalan 4 araçta hasar oluştu.

        Bartın Belediyesi sosyal tesislerinin otopark alanında bulunan kavak ağacı, kökünün kuruması nedeniyle park halindeki araçların üzerine devrildi. Yıkılan ağacın altında kalan 1 hafif ticari araç ve 3 otomobil hasar gördü.

        İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, plakalarından araç sahiplerine ulaşarak durumu haber verdi. Olay yerine gelen araç sahipleri, gördükleri manzara karşısında üzüntü yaşadı.

        Araçlar, belediye ekiplerinin ağacı kesmesinin ardından otoparktan çıkarıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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