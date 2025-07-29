Bartın'da devrilen ağaç, 4 araçta hasara yol açtı

Olay, saat 13.00 sıralarında Kemerköprü Mahallesi’nde Bartın Belediyesi Sosyal Tesisleri arkasındaki ırmak kenarında meydana geldi. Otopark kenarında bulunan ve kökünden çürüyen 10 metre boyundaki kavak ağacı, otoparkta park halindeki 3 otomobil ve hafif ticari aracın üzerine devrildi. Araçlarda hasar oluşurken, ihbar üzerine bölgeye belediye, polis, itfaiye ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Belediye ekipleri, motorlu testere ile araçların üzerine devrilen dal parçalarını kaldırdı.

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