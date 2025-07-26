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        Otomobilin çarptığı Hiranur, ağır yaralandı

        BARTIN'da yolun karşısına geçmeye çalışan Hiranur Ayrancı'ya (9) otomobil çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 10:47 Güncelleme: 26.07.2025 - 10:50
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        Otomobilin çarptığı Hiranur, ağır yaralandı
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        BARTIN'da yolun karşısına geçmeye çalışan Hiranur Ayrancı'ya (9) otomobil çarptı. Ayrancı'nın ağır yaralandığı kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.

        Kaza, dün saat 19.00 sıralarında, Bartın-Karabük yolunda meydana geldi. Çaydüzü Mahallesi’nde yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen Hiranur Ayrancı'ya otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle 10 metre sürüklenen Ayrancı, refüje fırladı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Hiranur Ayrancı, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Bartın Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Öte yandan, kaza çevredeki iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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