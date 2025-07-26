Otomobilin çarptığı Hiranur, ağır yaralandı

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında, Bartın-Karabük yolunda meydana geldi. Çaydüzü Mahallesi’nde yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen Hiranur Ayrancı'ya otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle 10 metre sürüklenen Ayrancı, refüje fırladı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Hiranur Ayrancı, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Bartın Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.