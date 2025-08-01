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        Bartın'da denize girmek yasaklandı

        BARTIN'daetkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle tüm sahillerde denize girmek yasaklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 10:12 Güncelleme: 01.08.2025 - 10:15
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        Bartın'da denize girmek yasaklandı
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        BARTIN'daetkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle tüm sahillerde denize girmek yasaklandı.

        Kent merkezinde gece saatlerinde sağanak etkili olurken, metrekareye 10 kilogram yağış düştü. Sabah saatlerinde de kuvvetli rüzgar görüldü. 59 kilometrelik sahil şeridindeki 19 plajda kuvvetli rüzgar nedeniyle denize girmek yasaklandı. Hava sıcaklığının yağmurla birlikte 19 dereceye kadar düştüğü kentte, mavi bayraklı İnkumu'da cankurtaran kulelerine kırmızı bayrak çekildi. Cankurtaranlar az sayıda denize giren vatandaşları uyararak, sudan çıkmalarını sağladı. Denize girmeyen vatandaşların da kumsalda yürüyüş yaptıkları görüldü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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