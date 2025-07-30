Bartın'da ateşli piknik ve yanıcı parlayıcı maddelerin satışı yasaklandı

Bartın'da daha önce izin verilen mesire alanları ile özel kır tesislerinde mangal, semaver, tüplü ocak, nargile ve ateş yakılması ile yanıcı parlayıcı maddelerin satışı yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde orman yangınlarının önlenmesi amacıyla ek tedbirler alındığı belirtildi.

Açıklamada, Valilikçe daha önceden izin verilen orman parkları, tabiat parkları, millet ormanı, kent ormanı da dahil olmak üzere orman içi veya ormana bitişik yol kenarları, piknik ve mesire alanları, kır tesislerinde mangal, semaver, tüplü ocak, nargile ile her ne sebeple olursa olsun ateş yakılmasının ikinci bir emre kadar yasaklandığı bildirildi.

İl genelinde orman yangınına sebebiyet verebileceği değerlendirilen havai fişek, dilek balonu, işaret fişeği, meşale gibi yanıcı, parlayıcı, ateşleyici maddelerin de satışı ile düğün, asker uğurlaması, festival ve benzeri organizasyonlarda kullanılmasının ikinci bir emre kadar yasaklandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Pekmez, salça, konserve vb. yapılması amacıyla yakılan ateşlerin mümkün olduğunca kapalı alanlarda, kapalı alan bulunmaması durumunda olası yangın riskine karşı gerekli tedbirler alınarak açık alanlarda muhtarların bilgisi dahilinde kontrollü olarak yakılması sağlanacaktır. Bu tedbir ve yasaklara uymayanlar hakkında, 6831 sayılı Orman Kanunu, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 5271 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'na göre yasal işlem yapılacaktır."