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        Bartın'da toplu balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı

        Bartın'da toplu balık ölümleriyle ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce inceleme başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 12:29 Güncelleme: 31.07.2025 - 12:34
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        Bartın'da toplu balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı
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        Bartın'da toplu balık ölümleriyle ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce inceleme başlatıldı.

        Bartın Irmağı'nın Ağdacı Mahallesi Değirmen mevkisindeki bölümünde suyun yüzeyine çok sayıda ölü balık çıktı.

        Boyları 15-20 santimetreyi bulan ölü balıkları görenler, durumu yetkililere bildirdi.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince, ırmaktan alınan numune incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri de ırmakta balık tutulmaması konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.

        Öte yandan ırmağın su yüzeyinde yağ tabakası gözlendi.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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