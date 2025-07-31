Bartın Irmağı'nda balık ölümleri

Bartın kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı'nın Ağdacı Mahallesi Değirmen mevkisindeki bölümünde balık ölümleri yaşandı. Irmağın 200 metrelik bölümünde ölü balıkların kıyıya vurduğu görüldü. Bölgede ağır bir koku oluştu. Ölü balıkları görenler, durumu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne haber verdi. Bölgeye gelen ekipler, ölü balıklardan ve sudan numune alarak inceleme başlattı.

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