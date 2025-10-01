Habertürk
        Bartın'da 2 katlı ahşap ev yandı

        Bartın'da 2 katlı ahşap ev yandı

        BARTIN'ın Ulus ilçesinde 2 katlı ahşap ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 08:54 Güncelleme: 01.10.2025 - 09:00
        Bartın'da 2 katlı ahşap ev yandı
        BARTIN'ın Ulus ilçesinde 2 katlı ahşap ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

        Ulus ilçesine bağlı Öncüler köyünde, Kamil Sarı'ya ait 2 katlı ahşap evde saat 00.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede evin tamamını sararken, ilk müdahaleyi köylüler hortumla su sıkarak yaptı. İhbar üzerine köye sağlık, jandarma ve itfaiye ile Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı arazözler sevk edildi. Yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürüldü. Evin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

