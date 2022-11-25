Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Köksal Toptan, Bartın Üniversitesini ziyaret etti

BARTIN (AA) - Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Köksal Toptan, Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun'u ziyaret etti.

Toptan, burada yaptığı konuşmada, kuruluşundan bugüne kadar Bartın Üniversitesini yakından takip ettiğini, son yıllarda elde edilen başarılarla yükselen ivmenin farkında olduğunu söyledi.

Üniversitenin kurulduğu 2008'den bugüne kadar çok önemli mesafeler katettiğini anlatan Toptan, şöyle konuştu:

"Son yıllarda ortaya konan vizyonun bir sonucu olarak hem ulusal hem de uluslararası bilim camiasında Bartın Üniversitesinin adını daha fazla duyuyor, gelecek adına fazlasıyla umutlanıyoruz. Akademisyeni ve öğrencisiyle bir bütün olan, yüksek başarıları arzulayan Bartın Üniversitesi, inanıyorum ki gelecek yıllarda çok daha büyük başarılara imza atacak. Bizlere bu güzel tabloyu sunan başta Rektörümüz Prof. Dr. Orhan Uzun olmak üzere tüm akademik ve idari insan kaynağını canıgönülden kutluyorum."

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Uzun da kuruluşundan bugüne yakın ilgi ve destekleri için Toptan'a teşekkür etti.

Üniversite olarak yapılan faaliyetler ve alınan başarılar hakkında bilgi veren Uzun, "Bartın Üniversitesi olarak bölgemizden başlayarak ülkemizin kalkınmasına büyük önem veriyoruz. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi kapsamında Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları alanında üniversitemizin ihtisaslaşmasıyla birlikte bölgesel dinamikleri göz önüne alarak çok değerli projeler üretiyor, ülkemizin ihtiyacı olduğu her noktaya temas etmeye çalışıyoruz." dedi.

Sürdürülebilir gelişim hedefiyle her geçen dönem önemli mesafeler katettiklerini aktaran Uzun, "Oluşturduğumuz ekosistemle birlikte tüm bileşenlerimizin azami gayretleri sonucunda ulusal ve uluslararası derecelendirme kuruluşlarının değerlendirmelerinde hızlı yükselişe geçtik. Times Higher Education (THE), Webometrics, Web Of Science, URAP sıralamaları başta olmak üzere birçok alanda önemli yükseliş kaydettik. Hedefimiz, bu sıralamalarda daha da yukarılara çıkmak, bilgiyi aktaran değil, aynı zamanda üreten bir yükseköğretim kurumu olarak ülkemizin gelişimine değer katmaktır." ifadelerini kullandı.

Uzun, ziyaretin anısına Toptan'a üniversitenin yayını "Bilime ve İnsanlığa Adanmış Hayatlar: Prof. Dr. Nevzat Kor" kitabını hediye etti.

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