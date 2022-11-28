Maçta dili boğazına kaçan futbolcu, hakemin müdahalesiyle kurtuldu

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BARTIN (AA) - Bartın'da maç sırasında dili boğazına kaçan futbolcu, karşılaşmayı yöneten orta hakemin müdahalesiyle kurtarıldı.

TFF Bölgesel Amatör Lig 5. Grup'ta Bartınspor, sahasında Karadeniz Ereğli Belediyespor ile karşılaştı.

Bartın Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçın 85. dakikasında Bartınspor oyuncusu Tolga Akdeniz, rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası dilinin boğazına kaçması sonucu nefessiz kalarak yere düştü.

Oyuncuya ilk müdahaleyi, karşılaşmanın orta hakemi Ümit Gürsoy yaptı ve parmaklarıyla oyuncunun dilini çıkarıp nefes almasını sağladı. Daha sonra sağlık ekiplerinin müdahale ettiği 24 yaşındaki futbolcu, ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İkili mücadele sırasında kafasında oluşan yaraya da dikiş atıldığı öğrenilen futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan karşılaşma Bartınspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.





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