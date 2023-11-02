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        Küre Dağları Milli Parkı'nda dolaşan yaban hayvanları fotokapanla kaydedildi

        Küre Dağları Milli Parkı'nda kurulan fotokapanlar, çok sayıda yabani hayvanın yanı sıra Bartın il sınırları içerisinde ilk kez bir vaşağı kayıt altına aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 17:20 Güncelleme: 02.11.2023 - 17:29
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        Küre Dağları Milli Parkı'nda dolaşan yaban hayvanları fotokapanla kaydedildi
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        Küre Dağları Milli Parkı'nda kurulan fotokapanlar, çok sayıda yabani hayvanın yanı sıra Bartın il sınırları içerisinde ilk kez bir vaşağı kayıt altına aldı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Bartın Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, parkın farklı bölgelerine yaban hayatını izleme ve koruma amaçlı yerleştirilen fotokapanla bir vaşağın görüntülendiği bildirildi.

        Bu durumun, milli parktaki doğal dengenin kanıtı olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "DKMP Bartın Şube Müdürlüğünce yaban hayatının korunması, izlenmesi ve özellikle yırtıcıların popülasyon durumları hakkında bilgi edinilmesi amacıyla doğaya farklı noktalara fotokapanlar yerleştirildi. Fotokapanlarla ayı, kurt, domuz, karaca, tilki, sansar, gelincik, geyik ve çeşitli kuş türleri doğal ortamlarında görüntülendi. Yapılan çalışmada 'ormanın hayaleti' olarak bilinen vaşak, Küre Dağları Milli Parkı'nın Bartın sınırlarında kalan bölümünde ilk kez görüntülendi. Ayrıca yapılan çalışmalarla, Ulusal Biyolojijçetlilik Envanter ve İzleme Projesi kapsamında izlenen fauna türlerine ilişkin tespitler yapılıyor ve popülasyon durumları hakkında bilgi ediniliyor."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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