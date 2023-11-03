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        TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Bartın'da konuştu:

        TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, "KAAN, Türkiye yüzyılını değiştirecektir, şimdi uçurmaya çalışıyoruz. Sayın bakanımız 'İkinci yüzyılın ikinci aylarında uçacak' dedi, inşallah biz de o gayretteyiz, uçacak." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 21:27 Güncelleme: 03.11.2023 - 21:27
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        TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Bartın'da konuştu:
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        TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, "KAAN, Türkiye yüzyılını değiştirecektir, şimdi uçurmaya çalışıyoruz. Sayın bakanımız 'İkinci yüzyılın ikinci aylarında uçacak' dedi, inşallah biz de o gayretteyiz, uçacak." dedi.

        Kotil, Bartın Üniversitesi'nin Kutlubey Yerleşkesi konferans salonundaki "6. Ar-Ge Proje Pazarı" etkinliğinin ödül töreninde yaptığı konuşmada, ülkenin en önemli teknoloji geliştirme projelerinden milli muharip uçak KAAN'ın çok başka bir şey ve ülkenin stratejik aseti olduğunu söyledi.

        Savunmada bir şeyin "stratejik aset" olduğunda onun yerine başka bir şey konulamayacağını, strateji olan bir şeyin yüzde 100 milli olması gerektiğini ifade eden Kotil, "Bir şey stratejikse kimseye selam durmadan, istediğini yapacaksın ve istediğin kişiye satacaksın. Bunun orijinali bu. Bunun motoru ve bir sorun olduğunda pilotun kendisini kurtarması için fırlatma koltuğu var. Bu ikisi yurt dışından. Gerisi yerli ve milli. TR bize motor sözünü verdi, bunun da motorunu verecek, fırlatma koltuğunu da biz yapıyoruz, yüzde yüz yerli." dedi.

        Bir savunma sisteminin stratejik bir asetse onun yüzde yüz Türkiye'de yerli olması gerektiğini belirten Kotil, "Türkiye'de yabancı şirket de olabilir. Şimdi yerli ve milli bir kavram var ya, hissedarlarının Türk vatandaşları olması gerekiyor. KAAN, Türkiye yüzyılını değiştirecektir, şimdi uçurmaya çalışıyoruz. Sayın bakanımız 'İkinci yüzyılın ikinci aylarında uçacak' dedi, inşallah biz de o gayretteyiz, uçacak. Bütün dünyanın ne olduğunu görmesi için uçması gerekiyor. Çok yakınız ona. bütün testleri yapılıyor." ifadesini kullandı.

        TUSAŞ'ta şu anda 6 bine yakın mühendis olduğunu ve başarılarının mühendislerin yaş ortalamasının üniversite çağındaki gençlerin yaş ortalamasında olmasına bağladığını anlatan Kotil, işe genç mühendisleri aldıklarını ve bu gençlerin işlerini başarı ile yürüttüklerini dile getirdi.

        - En iyi projeler ödüllendirildi

        Programda, AR-GE ve yenilik bilincinin yaygınlaştırılması, finansman veya diğer yetersizliklerle hayata geçirilemeyen önemli projelerin sektör temsilcileriyle buluşturulması amacıyla düzenlenen organizasyonun ödül töreni yapıldı.

        Farklı üniversitelerden akademisyenler ve sektör temsilcileri tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda en başarılı bulunan projelerin sahiplerine ödülleri verildi.

        Rektör Yardımcısı ve AR-GE Proje Pazarı Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran, birincisini 2017 yılında düzenledikleri AR-GE proje pazarının dalga dalga büyüdüğünü belirterek, büyük kıvanç duyduklarını söyledi.

        6. Ar-Ge Proje Pazarı'nda ilkokul kategorisinde en iyi 3 proje "Tartair Bag: Araç İçi Yolcu Güvenlik Sistemi" projesiyle Göktürk Ahmet Büyükşahin, "Akıllı Yaya Geçidi" projesiyle Cansu Büber, Erva Uzunkol, İdil Azra Aydoğan, "Kolay Hasta Taşıma Sistemi" projesiyle Ayşe Duru Torun, Duru Akçin seçildi.

        Lise kategorisinde, "Triboelektrik-Piroelektrik Özellikli Giyilebilir Hibrit Nanojenaratör Tasarımı" projesiyle Meltem Gönül Çelikooğlu birinci, ana kategoride "Dikey Eksenli Rüzgar Türbinlerinde Stepped Airfoil Yapısının Aerodinamik Performansa Etkisinin Deneysel İncelenmesi ve Saha Uygulamasının Yapılması" projesiyle Erhan Tok birinci oldu.

        Dereceye girenlere ödülleri Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, TUSAŞ Genel Müdürü Kotil, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ve diğer protokol üyeleri tarafından verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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