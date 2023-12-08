Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri

        Bartın Valisi Arslan'dan "Dünya İnsan Hakları Günü" mesajı

        Bartın Valisi Nurtaç Arslan, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 13:48 Güncelleme: 08.12.2023 - 13:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bartın Valisi Arslan'dan "Dünya İnsan Hakları Günü" mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bartın Valisi Nurtaç Arslan, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımlandı.

        Arslan, mesajında, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 10 Aralık 1948'de Birleşmiş Milletlerce kabul edilmesinin yıl dönümü olan 10 Aralık tarihinin her yıl "Dünya İnsan Hakları Günü" olarak kutlandığını anımsattı.

        Ne yazık ki beyannamenin ilanının 75. yılında, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de en ağır silahlarla hedef gözetmeksizin kadınların, çocukların, gazetecilerin ve masum sivillerin acımasızca katledilerek çok vahim insan hakları ihlallerinin yaşandığını ifade eden Arslan, şunları kaydetti:

        "Evrensel insan hakları doktrinine olan inancımızı kaybetmemize neden olacak şekilde neredeyse tüm dünyanın yaşananlar karşısında sessizliğe büründüğüne ve uluslararası insan hakları mekanizmalarının etkisiz kaldığına şahitlik ediyoruz. Bugün hala dünyanın birçok bölgesinde ırkçılığın, yabancı düşmanlığının ve İslamofobinin körüklendiğini, dili, dini, rengi ve kültürü faklı olanların ötekileştirildiğini görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 16 bini aşkın masum insanın en temel insan hakkı olan yaşam hakkının elinden alındığı Gazze'de yaşanan ağır insan hakları ihlallerine de sessiz kalmayarak ilk günden itibaren tepkisini dile getirmekte, söz konusu ihlallerin bir an önce sonlandırılması için uluslararası alanda büyük bir çaba sarf etmektedir."

        Arslan, Gazze'deki mazlum ve mağdurlar başta olmak üzere insan haklarının herkes için olduğu gerçeğinin şeklen değil, özünde kabul edilip yaşatıldığı bir dünyaya ulaşılması dileğinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Aralık sonrası aday açıklamalarımızı yaparız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Aralık sonrası aday açıklamalarımızı yaparız
        İkinci el araç piyasasında yeni düzenleme: Fiyatlar ve beklentiler ne olacak?
        İkinci el araç piyasasında yeni düzenleme: Fiyatlar ve beklentiler ne olacak?
        Başıboş köpeklerin saldırdığı çocuğun durumu ağır!
        Başıboş köpeklerin saldırdığı çocuğun durumu ağır!
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Oktay Derelioğlu'na saldırıda yeni görüntüler kan dondurdu!
        Oktay Derelioğlu'na saldırıda yeni görüntüler kan dondurdu!
        Türkiye'nin en zengin illeri
        Türkiye'nin en zengin illeri
        Danimarka'da artık Kur'an-ı Kerim yakmak suç sayılacak
        Danimarka'da artık Kur'an-ı Kerim yakmak suç sayılacak
        Bakan Koca'dan ambulans müzesi paylaşımı
        Bakan Koca'dan ambulans müzesi paylaşımı
        "MİT'e alacağız" yalanıyla liseli kıza cinsel istismarda işte istenen cezalar!
        "MİT'e alacağız" yalanıyla liseli kıza cinsel istismarda işte istenen cezalar!
        "Çeşme'nin yarısı benim değil"
        "Çeşme'nin yarısı benim değil"
        Müstehcenlik gözaltısında sıcak gelişme!
        Müstehcenlik gözaltısında sıcak gelişme!
        10 Yunan adasına 7 günlük vize
        10 Yunan adasına 7 günlük vize
        Gazze'de tepki çeken görüntüler
        Gazze'de tepki çeken görüntüler
        Finlandiya'da mutluluğun sırrı!
        Finlandiya'da mutluluğun sırrı!
        HTSPOR derbiyi masaya yatırdı
        HTSPOR derbiyi masaya yatırdı
        Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı, Kel Diva, Titus Kompleks
        Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı, Kel Diva, Titus Kompleks
        Önce kadın, sonra erkek... Yasak aşkta çifte ölüm!
        Önce kadın, sonra erkek... Yasak aşkta çifte ölüm!
        Dacia Duster Bursalı oldu!
        Dacia Duster Bursalı oldu!
        'Hatada' yüzde 93'lük düşüş
        'Hatada' yüzde 93'lük düşüş
        Erkan takip edilecek kadınlar listesinde!
        Erkan takip edilecek kadınlar listesinde!

        Benzer Haberler

        Bartın-Kastamonu kara yolunda heyelan meydana geldi
        Bartın-Kastamonu kara yolunda heyelan meydana geldi
        Bartın- Cide kara yolunda heyelan
        Bartın- Cide kara yolunda heyelan
        Bahçe teline takılan yavru ayı kurtarıldı
        Bahçe teline takılan yavru ayı kurtarıldı
        Bartın'da kapana yakalanan bozayı kurtarıldı
        Bartın'da kapana yakalanan bozayı kurtarıldı
        Bisikletiyle dünyayı dolaşan "Demir atlı adam" Bartın'da üniversite öğrenci...
        Bisikletiyle dünyayı dolaşan "Demir atlı adam" Bartın'da üniversite öğrenci...
        Bartın'da "Halk Elinde Anadolu Mandası Islahı Ülkesel" Projesi çalışmaları...
        Bartın'da "Halk Elinde Anadolu Mandası Islahı Ülkesel" Projesi çalışmaları...